Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀ

ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀ

Tarn Taran Police Encounter News: ਵਾਲਟੋਹਾ ਵਿੱਚ CIA ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਂਛਿਤ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 .30 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 10, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:13 PM IST
ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ 'ਚ ਜੂਸ ਵਿਕਰੇਤਾ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਹੱਥ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ
2
3
4
5