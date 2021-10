68 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ (Air India) ਦੀ ਮਾਲਕੀ 68 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ (Tata Group) ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸੰਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ (Top Bidder for Air India) ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ (Air India Bid) ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸਕੱਤਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Media reports indicating approval of financial bids by Government of India in the AI disinvestment case are incorrect. Media will be informed of the Government decision as and when it is taken: Secretary, Department of Investment and Public Asset Management, GoI pic.twitter.com/PoWk7UceF5

