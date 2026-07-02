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ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਘਰ ਘਰ ਸੋਲਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

Ghar Ghar Solar Yojana: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਹੱਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 02, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:05 PM IST
ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਘਰ ਘਰ ਸੋਲਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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