ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਘਰ ਘਰ ਸੋਲਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

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Ghar Ghar Solar Yojana: ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਸੋਲਰਰੂਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 'ਘਰ ਘਰ ਸੋਲਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਹੱਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
'ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਮੇਰਾ ਸੋਲਰ' ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ
ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਮੇਰਾ ਸੋਲਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 kWh ਤੋਂ 50 MWh ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ।
₹78,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਈਐਮਆਈ ਵਾਲੀ ਫਾਇਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹78,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
500 ਮੇਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 500 ਮੇਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਡਾ. ਪ੍ਰਵੀਰ ਸਿੰਹਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਵੀਰ ਸਿੰਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਘਰ ਘਰ ਸੋਲਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,661 ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 169 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 59 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 11 ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।