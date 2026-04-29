ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ

Faridkot News: ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਨੋ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠ ਕੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਹਾਨ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਬਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲੇਰ ਡੋਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਪੈਂਡਿਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।