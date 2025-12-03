Advertisement
Influencer ਦਾ 19min 34 sec ਦਾ MMS ਵਾਇਰਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ....

19 ਮਿੰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 19 ਮਿੰਟ, 34 ਸਕਿੰਟ ਦਾ MMS ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। 

Dec 03, 2025
ਕਿਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ?

19 ਮਿੰਟ, 34 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਪਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋੜਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ, ਉਸਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇ ਜੋਖਮ 
ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਅਸਲੀ 19-ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ" ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

