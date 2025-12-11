Vi ਦੇ 20% ਗਾਹਕ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ, ARPU ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ

Vi News: ਵੀ.ਆਈ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ARPU ₹167 ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹209 ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਿਮ ਮਾਲੀਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ।
Vi News: ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ (Vi) ਦੇ 197.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 154.7 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੀਆਈ ਦੇ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਪੱਧਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੌਇਸ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਖਪਤ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਵੀ.ਆਈ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ARPU ₹167 ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹209 ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਿਮ ਮਾਲੀਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਵੀ.ਆਈ ਦੀ ਔਸਤ ਵੌਇਸ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 585 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਰਗਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 30% ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਡੇਟਾ ਵਰਤੋਂ 24ਜੀਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ 27.6ਜੀਬੀ ਅਤੇ ਜੀਓ ਦੇ 24.6ਜੀਬੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀਆਈ ਦੇ ਹੌਲੀ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।