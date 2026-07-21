/ਏਅਰਟੈੱਲ 5G ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮਿਲਿਆ ਬੜ੍ਹਾਵਾ

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Airtel 5G Hotspot News: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਅਸੀਮਤ 5G ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਸਲ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕ ਏਅਰਟੈੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਅਸੀਮਤ 5G ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀ।
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੌਟਸਪੌਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।