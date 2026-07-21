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ਏਅਰਟੈੱਲ 5G ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮਿਲਿਆ ਬੜ੍ਹਾਵਾ

Airtel 5G Hotspot News: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਅਸੀਮਤ 5G ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 21, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:56 PM IST
ਏਅਰਟੈੱਲ 5G ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮਿਲਿਆ ਬੜ੍ਹਾਵਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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