राज्य चुनें
Airtel 5G News: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ 5G ਸਾਈਟਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ, ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ 77 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ 28.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਨਗਰ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਹਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਤੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਿਮੋਟ ਕੰਮ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ₹399 ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪੈਕ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਮਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕ ਸਹਿਜ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਹਾਈਵੇਅ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਉੱਚ-ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਸੀਈਓ (ਉੱਪਰ ਉੱਤਰੀ) ਅਨੁਪਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ 5G ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 2.86 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ, ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”