Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Technology PHH
  • /ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ 2,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ 5G ਕਵਰੇਜ

ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ 2,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ 5G ਕਵਰੇਜ

Airtel 5G News: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 10, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:22 PM IST
ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ 2,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ 5G ਕਵਰੇਜ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ 2,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ
Airtel 5G News3 min ago
2
Dr Baljit Kaur22 min ago
3
parama ekadashi upay38 min ago
4
Mansa news51 min ago
5
faridkot news1 hr ago