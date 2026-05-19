Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3222891
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshTechnology PHH

ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸਡ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸਡ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 19, 2026, 07:39 PM IST

Trending Photos

ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸਡ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸਡ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 5G ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਉਪਲਬਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਵੰਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਰਵਾਇਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, 5G ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸ੍ਰੋਤ ਵੰਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਥਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇਜ਼ ਲੇਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਲਾਈਸਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ, ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦਾ 5G ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ 5G ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

TAGS

Airtel 5GAirtel network slicingpunjabi news

Trending news

Airtel 5G
ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸਡ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ
Vigilance Bureau
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Indian Embassy Dubai
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਐਬੰਸੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ
ASHA workers protest
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ
medical stores closed tomorrow chemist protest against online medicine sale india
कल बंद रहेंगे मेडिकल स्टोर! ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में केमिस्ट करेंगे प्रदर्शन
Jalandhar Sacrilege News
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿੰਦਾ
India Squad vs Afghanistan
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਈਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ
ropar news
ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
Petrol Diesel Price Hike
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, बिलासपुर में पेट्रोल ₹98 प्रति लीटर पहुंचा
MC election
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁਕਵਾਇਆ ਧਰਨਾ; ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ