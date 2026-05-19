ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸਡ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸਡ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 5G ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਉਪਲਬਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਵੰਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, 5G ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸ੍ਰੋਤ ਵੰਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਥਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇਜ਼ ਲੇਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਲਾਈਸਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ, ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦਾ 5G ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ 5G ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।