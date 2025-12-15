Jio ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ Happy New Year 2026 Plan! ਸਿਰਫ 103 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, Free 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ Amazon Prime, Sony Liv, ZEE5

Jio New Year Plan 2026: Reliance Jio ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ “Happy New Year 2026” ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿਵਟੀ, ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ AI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਕੱਠ
Trending Photos
Reliance Jio ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ “Happy New Year 2026” ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿਵਟੀ, ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ AI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 103 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ, ਮੰਥਲੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪੈਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਐਡ-ਆਨ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ Jio ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ Google ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦੇ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ Gemini Pro AI ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Hero Annual Recharge ਪਲਾਨ: 3599 ਰੁਪਏ
Happy New Year 2026 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਲਾਨ Hero Annual Recharge ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3599 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਖਤਮ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2.5GB ਡਾਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ Jio ਦਾ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨਲਿਮਿਟਡ 5G ਡਾਟਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਵੌਇਸ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 SMS ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ Google Gemini Pro ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ। Jio ਮੁਤਾਬਕ, Gemini Pro AI ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ AI ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ OTT ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ AI ਫੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Super Celebration Monthly ਪਲਾਨ: 500 ਰੁਪਏ
ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ OTT ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ Jio ਨੇ Super Celebration Monthly Plan ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2GB ਡਾਟਾ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ 5G ਡਾਟਾ ਐਕਸੈੱਸ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 SMS ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਵਾਲਾ OTT ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ YouTube Premium, JioHotstar, Amazon Prime Video Mobile Edition, Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Hoichoi, FanCode, Chaupal, Planet Marathi ਅਤੇ Kancha Lanka ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈੱਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਥਲੀ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ Google Gemini Pro ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ AI ਫੀਚਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Flexi Pack ਐਡ-ਆਨ: 103 ਰੁਪਏ
ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਡਾਟਾ ਅਤੇ OTT ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ Jio ਨੇ Flexi Pack Add-on ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 103 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 5GB ਡਾਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪੈਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Hindi Pack, International Pack ਜਾਂ Regional Pack ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿੰਦੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ।
Jio ਦੇ Happy New Year 2026 ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Jio ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, MyJio ਐਪ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ Jio ਦਾ ਇਹ ਆਫਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ AI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।