ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ

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Airtel Network Expansion: ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲਟਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਚੰਦਨਵਾੜੀ, ਪਿਸਸੂ ਟਾਪ ਅਤੇ ਬੇਤਾਬ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਲਗਾਮ ਰੂਟ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫ਼ਾ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੌਇਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਦੇ ਸੀਓਓ ਵਿਕਰਮ ਆਰ.ਐਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਟੈਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ, ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਹਲਗਾਮ ਅਤੇ ਬਾਲਟਾਲ ਦੋਵੇਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਰਗਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।