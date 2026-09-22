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ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਐਪਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਈਕਲਾਉਡ+ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਪਲ ਆਰਕੇਡ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਪਤ

Airtel Postpaid News : ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ (Bharti Airtel) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ₹999 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ (Apple) ਦੀ iCloud+ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 22, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 04:09 PM IST
ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਐਪਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਈਕਲਾਉਡ+ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਪਲ ਆਰਕੇਡ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਪਤ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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