BSNL ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ Plan! ਸਿਰਫ਼ ₹9 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ 100GB ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਲਿੰਗ

BSNL Plan: BSNL ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, BSNL ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ, ਲਰਨਰਜ਼ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

BSNL ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, BSNL ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ, ਲਰਨਰਜ਼ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ₹9 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 100GB ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਫਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

₹251 ਲਰਨਰਜ਼ ਪਲਾਨ - ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
BSNL ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਰਨਰਜ਼ ਪਲਾਨ ਸਿਰਫ ₹251 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ, ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 100GB ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੇਟਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦਾ ਡੇਟਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ 100GB ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1GB ਜਾਂ 2GB ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ 100GB ਦੇ ਨਾਲ। 

Unlimited ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰੋਮਿੰਗ
ਇਹ ₹251 ਪਲਾਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕਾਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਮੁਫ਼ਤ SMS
ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਮੁਫ਼ਤ SMS ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ, OTP, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕਾਲਜ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ SMS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਆਫਰ ਸਿਰਫ 13 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ
BSNL ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਰਨਰਜ਼ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਸੀਮਤ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਫਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

BSNL ਦਾ 365-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ
BSNL ਦਾ ₹2,399 ਪਲਾਨ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2GB ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੇਟਾ, ਅਤੇ 100 ਮੁਫ਼ਤ SMS ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। BSNL ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

BSNL ਦਾ ₹1 ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਲਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, BSNL ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ₹1 ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਲਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਡੇਟਾ ਪੈਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

