BSNL ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ! ₹99 ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

BSNL 99 Recharge Plan: ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। BSNL ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ BSNL ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 20, 2025, 11:54 AM IST
BSNL ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ! ₹99 ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ BSNL ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲਾਨ, ₹99 ਪਲਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੈਧਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। BSNL ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ BSNL ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲੀਡਿਟੀ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ 
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ₹99 ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਲੀਡਿਟੀ15 ਦਿਨ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 18 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ARPU  (Average Revenue Per User)  ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। BSNL ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ₹99 ਵਾਲਾ ਪੈਕ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

₹99 ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਇਦੇ – ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
BSNL ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ₹99 ਪਲਾਨ ਹੁਣ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੈਲੀਡਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 50MB ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟੇਡ ਵਵਾਇਸ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 50MB ਡਾਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਤੱਤ 40 Kbps ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਾਈਟ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਡੇਲੀ ਕੌਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹7.07 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

