BSNL ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2GB ਡਾਟਾ ਅਤੇ Unlimited ਕਾਲਿੰਗ

BSNL 1 Rupee Plan: ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (BSNL) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 2GB ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਟਾ, ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ SMS ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 04, 2026, 10:37 AM IST

BSNL 1 Rupee Plan: ਜਿੱਥੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ BSNL ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। BSNL ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਵੈਲਿਊ-ਫਾਰ-ਮਨੀ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 2GB ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਟਾ, Unlimited ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ SMS ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਚੋਣਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

BSNL ਨੇ X 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ 

ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (BSNL) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "BSNL ਦੇ ₹1 ਆਫਰ ਨਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕਰੋ! ਇਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ Unlimited ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, 2GB ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਟਾ, ਅਤੇ 100 SMS ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਆਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ BSNL CSC ਜਾਂ ਰਿਟੇਲਰ 'ਤੇ ਜਾਓ! ਇਹ ਆਫਰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ BSNL ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ BSNL ਸੈਲਫ-ਕੇਅਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

₹1 ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?

ਇਹ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2GB ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੇਟਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਅਸੀਮਤ ਮੁਫਤ ਕਾਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਮੁਫਤ SMS ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਆਫਰ?

ਇਹ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ BSNL ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

