ਫ੍ਰਿਜ਼ ‘ਤੇ Magnet ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ? 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤਾ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਜ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੈਗਨੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਜ਼ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਫ੍ਰਿਜ਼ ‘ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੂਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫ੍ਰਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਰ, ਪਾਈਪ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਕੌਇਲ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਗੇ ਛੋਟੇ ਮੈਗਨੇਟ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਮੈਗਨੇਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸਰ?
ਫ੍ਰਿਜ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਲ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ?
ਮੈਗਨੇਟ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
• ਜੇ ਮੈਗਨੇਟ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਵਿਉਜ਼ ਲੈ ਸਕਣ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ–ਪਰਖੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਫੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
• ਫ੍ਰਿਜ਼ ‘ਤੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਮੈਗਨੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
• ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੈਗਨੇਟ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਨੁਕੀਲੇ ਮੈਗਨੇਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
• ਜੇ ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।