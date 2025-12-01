Advertisement
trendingNow13025013
Hindi NewsZee Punjab Haryana Himachal PradeshTechnology PHH

ਫ੍ਰਿਜ਼ ‘ਤੇ Magnet ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ? 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤਾ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਜ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 01, 2025, 02:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ਫ੍ਰਿਜ਼ ‘ਤੇ Magnet ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ? 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤਾ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੈਗਨੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਜ਼ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।

ਫ੍ਰਿਜ਼ ‘ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੂਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫ੍ਰਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਰ, ਪਾਈਪ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਕੌਇਲ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਗੇ ਛੋਟੇ ਮੈਗਨੇਟ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਮੈਗਨੇਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸਰ?
ਫ੍ਰਿਜ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਲ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ?
ਮੈਗਨੇਟ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
• ਜੇ ਮੈਗਨੇਟ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਵਿਉਜ਼ ਲੈ ਸਕਣ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ–ਪਰਖੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਫੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
• ਫ੍ਰਿਜ਼ ‘ਤੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਮੈਗਨੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
• ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੈਗਨੇਟ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਨੁਕੀਲੇ ਮੈਗਨੇਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
• ਜੇ ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

About the Author
author img
Drishti Gupta

My name is Drishti Gupta, and I have been working in the media industry for the past four years. During this time, I have gained experience in news reporting, content creation, and digital storytel...और पढ़ें

TAGS

5 Star Fridge#nanotechnology

Trending news

नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
National Herald case
नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
operation sindoor
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO
Renuka Chowdhury
संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO
कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल
Viral News
कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल
भारत बना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग लीडर, ट्रेंड से अधिक रेट पर बढ़े नए ऑडर्स
india
भारत बना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग लीडर, ट्रेंड से अधिक रेट पर बढ़े नए ऑडर्स
मीटिंग के बहाने बुलाकर बंदूक की नोक पर 51 साल की महिला के उतरवाए कपड़े
mumbai businesswoman
मीटिंग के बहाने बुलाकर बंदूक की नोक पर 51 साल की महिला के उतरवाए कपड़े
विपक्ष SIR पर बहस की कर रहा मांग ना कि ड्रामा... कांग्रेस के बाद TMC ने मोदी को घेरा
Winter Session
विपक्ष SIR पर बहस की कर रहा मांग ना कि ड्रामा... कांग्रेस के बाद TMC ने मोदी को घेरा
वो दिसंबर याद है! जब भारत की एक पुकार पर अमेरिका से युद्ध लड़ने आ गया रूस
India Russia News
वो दिसंबर याद है! जब भारत की एक पुकार पर अमेरिका से युद्ध लड़ने आ गया रूस
संसद आते नहीं, देते हैं बयान... कांग्रेस का PM पर पलटवार, कहा- ड्रामा आप कर रहे हैं
Winter Session
संसद आते नहीं, देते हैं बयान... कांग्रेस का PM पर पलटवार, कहा- ड्रामा आप कर रहे हैं
मुंबई में खुला नया एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?
NMIA
मुंबई में खुला नया एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?