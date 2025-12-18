ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ Google 'ਤੇ ਨਾ ਸਰਚ ਕਰੋ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬੈਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਲੀ

Advertisement
 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 18, 2025, 01:18 PM IST

Cyber Fraud Alert News: ਸਾਈਬਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰੀ  ਠੱਗੀ 
ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਗਾਹਕ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਥਰੀਅਨਵ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨਿਆਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।

 ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿੰਘ ਹਸਵਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਬੁਆਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈ-ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਈ-ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ OTP ਮੰਗਿਆ। OTP ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 87,390 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 12,599 ਰੁਪਏ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਇਨ-ਚਾਰਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੰਬਰ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੇ ਭਾਦੋਖਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਡੀਲਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਸਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਠੱਗੀ
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਦੋਖਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੀਬਾਰ ਵਪਾਰੀ ਅਭੈ ਚੌਰਸੀਆ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਬਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੀਬਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।

 ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਭੈ ਚੌਰਸੀਆ ਨੇ ਰੀਬਾਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਥਿਤ ਰੀਬਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਸੂਰੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

