Flipkart Sale 'ਚ ਵੱਡਾ ਆਫਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ iPhone 17

Flipkart Republic Day Sale: ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ‘ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ iPhone 17 ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ iPhone 17 ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
Trending Photos
Flipkart Republic Day Sale: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ iPhone 17 ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ Apple ਦੇ ਇਸ ਲੇਟੈਸਟ iPhone 17 ਨੂੰ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਟੋਰ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੇਲ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ iPhone 17 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਫਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰ?
ਫਲਿਪਕਾਰਟ ‘ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ iPhone 17 ਤੁਹਾਨੂੰ 74,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ 82,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ iPhone 17 ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕ ਆਫਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
Galaxy S24 Ultra 5G ‘ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ
ਫਲਿਪਕਾਰਟ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ Galaxy S24 Ultra 5G ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1,44,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 86,500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 12GB ਰੈਮ ਅਤੇ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Titanium Yellow ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਫੋਨ ਕਈ ਖਾਸ ਫੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6.8 ਇੰਚ ਦਾ Quad HD+ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ Snapdragon 8 Gen 3 ਚਿਪਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਰੀਅਰ ਪੈਨਲ ‘ਚ 200MP ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਸਰ, 50MP ਪੇਰਿਸਕੋਪ ਲੈਂਸ, 10MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਅਤੇ 12MP ਦਾ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਲੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।