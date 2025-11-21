ਸਿਰਫ਼ ₹1 ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ AC, TV ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ! ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਨਾਂ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ

Haier ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਡੀਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ, ਮਾਡਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਉਪਕਰਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਆਫ਼ਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਵਧੀਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Haier India ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਆਫ਼ਰ
Haier India ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਆਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ, ਊਰਜਾ-ਬਚਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ LED ਟੀਵੀ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ—Haier ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਲਾਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
“Pay Re.1, Take Haier Home”– ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ
ਹਾਇਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “Pay Re.1, Take Haier Home” ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ਼ ₹1 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਹਾਇਰ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਆਸਾਨ EMI ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ EMI ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਖਰੀਦਾਰੀ
Haier ਨੇ EMI ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗਾਹਕ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਮੀ EMI ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ₹994 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੁਣਿੰਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ‘ਤੇ 25% ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Haier ਦਾ ਇਹ ਆਫ਼ਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।