ਆ ਗਿਆ ₹1000 ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੋਨ! ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖਰਾਬ, 9 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਬੈਟਰੀ !

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਿੰਗ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, HMD ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ - HMD 100 ਅਤੇ HMD 101। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 08, 2025, 12:19 PM IST

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਿੰਗ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, HMD ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ - HMD 100 ਅਤੇ HMD 101। ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੋਨ ਲੰਬੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ਼, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਯੂਜ਼ਰ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। S30+ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

HMD 100—7-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ਼ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਫ਼ੋਨ
HMD 100 800mAh ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਬੈਸਿਕ ਫ਼ੋਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ੋਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 168 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਸਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ, ਫ਼ੋਨ ਲਗਭਗ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਕਟਾਈਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 1.77-ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 160×128 ਪਿਕਸਲ ਅਤੇ 4:5 ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ Unisoc 6533G ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ S30+ OS ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ 8MB RAM ਅਤੇ 4MB ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, HMD 100 ਵਿੱਚ FM ਰੇਡੀਓ (ਵਾਇਰਲੈੱਸ), ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋ USB ਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ, ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ 3.5mm ਹੈੱਡਫੋਨ ਜੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੁਅਲ-LED ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਗੇਮ, ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ-ਟੂ-ਸਪੀਚ ਫੀਚਰ, ਅਤੇ 10 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ-ਸਿਮ ਅਤੇ ਡੁਅਲ-ਸਿਮ ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

