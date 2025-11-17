Hotstar ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ! ਜੀਓ ਦਾ ਫੁੱਲ-ਆਨ ਧਮਾਕਾ ਪਲਾਨ, 15GB ਡੇਟਾ ਮੁਫਤ ਪਾਓ

Advertisement
Jio Recharge Plan: Jio ਦਾ ₹195 ਪਲਾਨ JioHotstar (ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ) ਤੱਕ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਹਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ₹195 ਵਿੱਚ ₹349 ਦੀ Hotstar ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ₹154 ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 02:17 PM IST
Jio Recharge Plan: ਜੀਓ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ OTT ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, JioHotstar ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ OTT ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Jio ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੀਓ ਦਾ ₹195 ਪਲਾਨ

ਜਦੋਂ ਕਿ Hotstar ਦੇ ਸੁਪਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਆਮ 90-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹349 ਹੈ, Jio ਸਿਰਫ ₹195 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ₹195 'ਤੇ, ਇਹ ਜੀਓ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ Hotstar ਪੈਕ ਹੈ। ਇਹ 15GB ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੇਟਾ ਅਤੇ 90-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

OTT ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

Jio ਦਾ ₹195 ਪਲਾਨ JioHotstar (ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ) ਤੱਕ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਹਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ₹195 ਵਿੱਚ ₹349 ਦੀ Hotstar ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ₹154 ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ JioSim ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ-ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ Hotstar ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Hotstar ਸੁਪਰ ਪਲਾਨ

Jio ਦਾ ₹195 ਦਾ ਪਲਾਨ Hotstar ਸੁਪਰ ਪਲਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ JioSim ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, Hotstar ਸੁਪਰ ਪਲਾਨ ਦੋ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪੈਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ।

ਹੋਰ Hotstar ਪਲਾਨ

Jio Hotstar ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ₹195 ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ₹100 ਅਤੇ ₹949 ਦੇ ਪਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Hotstar ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ₹195 ਪਲਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

