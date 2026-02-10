Advertisement
ਸਰਕਾਰ ਨੇ AI ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

AI Content Regulation India: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਸੂਚਕ (AI ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਮੈਟਾਡੇਟਾ) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 10, 2026, 07:00 PM IST

AI Content Regulation India: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੂਲਜ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ AI ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਆਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਸੰਪਾਦਨ, ਰੰਗ ਸੁਧਾਰ, ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਂ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ AI ਦੁਆਰਾ ਬਣੀ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 36 ਘੰਟੇ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

