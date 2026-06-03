Instagram ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੌਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

Instagram Plus Subscription: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਲੱਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ Story Rewatch, Ghost Mode, Multiple Friends Lists ਅਤੇ Viewer Search ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
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Instagram New Feature: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਟਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਲੱਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਟੋਰੀ ਰੀਵਾਚ ਫੀਚਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ
ਨਵੇਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਸਟੋਰੀ ਰੀਵਾਚਸ ਫੀਚਰ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਿਰਫ ਸਟੋਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਯੂਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Ghost Mode ਬਿਨਾਂ ਦਿਖੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੋਰੀ
ਪਲੱਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸਟ ਮੋਡ ਫੀਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਊਅਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਫੀਚਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ Friends Lists ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ Close Friends List ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਸਟਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਲਾਈਵ ਰਹੇਗੀ ਸਟੋਰੀ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਲੱਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
Viewer List ਵਿੱਚ Search ਫੀਚਰ ਉਪਲਬਧ
ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਵਿਊਅਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਭਣਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਊਅਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀਮਤ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਲੱਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ $3.99 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 385 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ।