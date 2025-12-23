Advertisement
2026 'ਚ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ iPhone 18? ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਐਪਲ iPhone ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੇਸ iPhone 18 ਨੂੰ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 23, 2025, 11:40 AM IST

Apple ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 2026 ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ 18 ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਸ ਆਈਫੋਨ 18 ਨੂੰ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਵੀਬੋ 'ਤੇ ਟਿਪਸਟਰ ਫਿਕਸਡ ਫੋਕਸ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਫੋਨ 18 ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲੂਨਰ ਨਿਊ ​​ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚੀਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੂਨਰ ਨਿਊ ​​ਈਅਰ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

 2027 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਬੇਸ iPhone 18

ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੀਕ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਫੋਨ 18 ਦਾ ਬੇਸ ਮਾਡਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 18e ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪੂਰੀਆਂ 

ਬੇਸ ਆਈਫੋਨ 18 ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿਪਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਗਭਗ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਆਈਫੋਨ 18 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ?
ਲੀਕਸ ਮੁਤਾਬਕ, iPhone 18 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਨਵਾਂ A20 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਨਤ 2nm ਪ੍ਰੋਸੈਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ A19 ਚਿਪ 3nm ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ iPhone 18 Pro ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ A20 Pro SoC ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਡਰ-ਡਿਸਪਲੇਅ ਫੇਸ ਆਈਡੀ?
ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-ਡਿਸਪਲੇਅ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪਲ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੀ ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ?
ਆਈਫੋਨ 18 ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ₹82,900 ਸੀ, ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 18 ਦੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

