Reliance Jio ਦਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਨਵਾਂ Jio OTT Pass ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ

Jio OTT Pass 2026: ਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ₹200 ਦਾ Jio OTT Pass ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ OTT ਐਪਸ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ OTT ਐਪਸ, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, 30GB ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟਡ 5G ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 28 ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ OTT ਪਾਸ ਵਿੱਚ YouTube Premium, Prime Video ਅਤੇ JioHotstar ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕ SonyLiv, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, FanCode, Kanccha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, TimesPlay ਅਤੇ Tarang Plus ਸਮੇਤ ਹੋਰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਜਿਓਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈੱਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ Star, Sony, Sun TV ਅਤੇ Discovery ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਪੈਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਜਿਓ ਬੇਸ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ MyJio ਐਪ, Jio.com, ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੀਚਾਰਜ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ₹200 ਵਾਲਾ OTT Pass ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।