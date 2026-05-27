Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3230407
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshTechnology PHH

Reliance Jio ਦਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਨਵਾਂ Jio OTT Pass ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ

Jio OTT Plan: ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ Star, Sony, Sun TV ਅਤੇ Discovery ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 27, 2026, 03:26 PM IST

Trending Photos

Reliance Jio ਦਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਨਵਾਂ Jio OTT Pass ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ

Jio OTT Pass 2026: ਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ₹200 ਦਾ Jio OTT Pass ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ OTT ਐਪਸ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ OTT ਐਪਸ, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, 30GB ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟਡ 5G ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 28 ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ OTT ਪਾਸ ਵਿੱਚ YouTube Premium, Prime Video ਅਤੇ JioHotstar ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕ SonyLiv, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, FanCode, Kanccha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, TimesPlay ਅਤੇ Tarang Plus ਸਮੇਤ ਹੋਰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਜਿਓਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈੱਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ Star, Sony, Sun TV ਅਤੇ Discovery ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਪੈਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਜਿਓ ਬੇਸ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ MyJio ਐਪ, Jio.com, ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੀਚਾਰਜ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ₹200 ਵਾਲਾ OTT Pass ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

TAGS

Jio OTT Pass 2026jio recharge planpunjabi news

Trending news

Jio OTT Pass 2026
Reliance Jio ਦਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਨਵਾਂ Jio OTT Pass ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ
Kapurthala Canal Accident
ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: 16 ਮੱਝਾਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਆਂ
Byju Raveendran
Byju ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗਾ
Raja Randhir Singh Passes Away
ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
Raja Randhir Singh Death News
ਓਲੰਪੀਅਨ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ
Fatehgarh Sahib News
ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ, ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਲਗੇ ਦੋਸ਼
328 Saroop Case Status Report
328 ਸਰੂਪ ਮਾਮਲਾ: SIT ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ
Punjab Contract Employees
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ
Ludhiana News
ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ, 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਵਾਂਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
Shimla News
पंचायत चुनावों में कांग्रेस को बढ़ता समर्थन देख घबराई BJP: नरेश चौहान