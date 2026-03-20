Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 05:06 PM IST

ਜੀਓ ਨੇ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ- ਜੇਐਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ

Jio 5g Airfiber: ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਜੇਐਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੀ ਲੀਡ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਅਤੇ 5G ਫਿਕਸਡ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਜੇਐਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੀ ਗਾਹਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਓ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋੜੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕ ਜੋੜੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਲਗਭਗ 700,000 ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

JM ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Jio ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Airtel ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ Vodafone Idea ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

Jio ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਘਰੇਲੂ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 780,000 ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਗਾਹਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ, ਲਗਭਗ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਧਾ JioAirFiber ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Jio 5G ਫਿਕਸਡ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ AirFiber ਸੈਗਮੈਂਟ - ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-ਮੂਵਰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਐਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਓ ਦੀ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5G ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ (ARPU) ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਵਿਕਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

