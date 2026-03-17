Jio Payments Bank ਵੱਲੋਂ UPI ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰਾਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ

Jio Payments Bank Upi Withdrawal: ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ATM ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ATM ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 17, 2026, 05:15 PM IST

Jio Payments Bank Upi Withdrawal: Jio Payments Bank ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ UPI ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਰਸਪਾਂਡੈਂਟ (BC) ਟਚਪੋਇੰਟਸ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ UPI ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਥਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ATM ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ATM ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਿਓ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡਲੇਸ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰਾਲ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ UPI ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ BC ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

