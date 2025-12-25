BSNL ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਪਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਛੱਪਰਫਾੜ ਡਾਟਾ

Bsnl New Plan: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਊ ਇਅਰ ਫੈਸਟਿਵ ਆਫਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡੇਲੀ ਡਾਟਾ ਪੈਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਫਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਟਾ ਵਾਲੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ BSNL ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਊ ਇਅਰ ਫੈਸਟਿਵ ਆਫਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡੇਲੀ ਡਾਟਾ ਪੈਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਫਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕਦ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਫੈਸਟਿਵ ਆਫਰ?
BSNL ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਾਸ ਆਫਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਫਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। BSNL ਦਾ ਇਹ ਨਿਊ ਇਅਰ ਫੈਸਟਿਵ ਆਫਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Don’t Miss Out - Don’t Miss Out - Add Extra Joy to Your Christmas with BSNL!
Enjoy 2.5 GB/day (up from 2 GB) on our most popular plans - ₹347, ₹485, and ₹2399.
Stay connected with high-speed data, unlimited calls, and seamless browsing.
Offer Valid: 24th Dec 2025 - 31st… pic.twitter.com/WULEgcxzZ5
— BSNL India (@BSNLCorporate) December 24, 2025
ਕਿਹੜੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਹ ਆਫਰ BSNL ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ-
STV 225, STV 347, STV 485 ਅਤੇ PV 2399।
ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਡਾਟਾ?
BSNL ਦੇ ਨਿਊ ਇਅਰ ਫੈਸਟਿਵ ਆਫਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ 500MB ਤੋਂ 1GB ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਹੈ।
₹225 ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ
28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2.5GB ਡਾਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ
ਆਫਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3GB ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਨਾਲੇ ਅਨਲਿਮਿਟੇਡ ਕਾਲਿੰਗ, ਫ਼ਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਮਿੰਗ ਅਤੇ 100 SMS ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ 3GB ਡਾਟਾ
BSNL ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਲਾਨ- STV 347, STV 485 ਅਤੇ PV 2399
ਵੈਲਿਡਿਟੀ: 50 ਦਿਨ, 72 ਦਿਨ ਅਤੇ 365 ਦਿਨ
ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2GB ਡਾਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ
ਹੁਣ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਆਫਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3GB ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਅਨਲਿਮਿਟੇਡ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ 100 SMS/ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ
ਇਸ ਰੀਚਾਰਜ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਮਿਲੇਗਾ ਡਾਟਾ
ਇਸ ਆਫਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ₹2399 ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1GB ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਫਰ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ।