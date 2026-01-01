ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Jio ਦੀ ਲਹਿਰ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਗਦਰ! ਜਾਣੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ SIM ਦੇ ਹਨ ਦਿਵਾਨੇ

Telecom Companies in Pakistan: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ JIO ਅਤੇ Airtel ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਓ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਾਡਲ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਓ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ...
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਰਤੋਂ?
ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਜੈਜ਼, ਜ਼ੋਂਗ, ਟੈਲੀਨੋਰ ਅਤੇ ਯੂਫੋਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਕਾਮ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੈਜ਼ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਨੋਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ੋਂਗ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਫੋਨ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਹਕ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਆਈ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੈਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 72 ਤੋਂ 73 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 72 ਮਿਲੀਅਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੋਂਗ ਦੇ 51.95 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਦੇ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਰਤੋਂ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨਪੇ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪੇ ਅਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।