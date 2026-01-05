ਨਵਾਂ WiFi ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਟਰੀ! Airtel ਦੇ ਰਿਹਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਫਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Airtel Broadband Offer: ਏਅਰਟੈੱਲ ਨਵੇਂ ਵਾਈਫਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ₹1000 ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ₹1500 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ।
Airtel WiFi: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ
ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਏਅਰਟੈੱਲ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ GST ਸਮੇਤ ₹1,500 ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
₹1000 ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ₹1,500 ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਟੈੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹1,000 ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਅਗਲੇ 10 ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਊਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ।
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਏਅਰਟੈੱਲ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਏਅਰਟੈੱਲ ਥੈਂਕਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਏਅਰਫਾਈਬਰ ਦੋਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ
₹1,500 ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਊਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਟੈੱਲ ਰਾਊਟਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ?
ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਨ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਡੀਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।