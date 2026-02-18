Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3113883
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshTechnology PHH

Maruti ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਲਾਂਚ! ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਚਾਇਆ ਤਹਿਲਕਾ

Maruti Suzuki ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV, e-Vitara ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਕਿੰਗ ₹21,000 ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 543 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੀਮਤ, ਬੈਟਰੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 18, 2026, 12:46 PM IST

Trending Photos

Maruti ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਲਾਂਚ! ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਚਾਇਆ ਤਹਿਲਕਾ

Maruti Suzuki e Vitara: ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV), ਈ-ਵਿਟਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਈ-ਵਿਟਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ₹10.99 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬੈਟਰੀ-ਐਜ਼-ਏ-ਸਰਵਿਸ (BaaS) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ - ਭਾਵ ਬੈਟਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ₹3.99 ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ
-ਗਾਹਕ ਹੁਣ ₹21,000 ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਬੁਕਿੰਗ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਨੇਕਸਾ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।
-ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਰੇਂਜ
-ਈ-ਵਿਟਾਰਾ ਦੋ ਬੈਟਰੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ—49kWh ਅਤੇ 61kWh।
-49kWh ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ARAI-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੇਂਜ ਲਗਭਗ 440 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
-61kWh ਪਾਵਰਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ SUV ਦੀ ਰੇਂਜ 543 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ-ਫੋਕਸ
-ਇਹ SUV HEARTECT-e ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ-2 ADAS ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
-ਕੰਪਨੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ
ਈ-ਵਿਟਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਡਈ ਕ੍ਰੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਟਾਟਾ ਕਰਵ ਈਵੀ, ਅਤੇ ਐਮਜੀ ਜ਼ੈਡਐਸ ਈਵੀ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

TAGS

Maruti SuzukiMaruti Suzuki eVitaraElectric SUV

Trending news

himachal rajya sabha election
राज्यसभा चुनाव का शेड्यूल घोषित, इस तारीख को होगी वोटिंग; जानें पूरा शेड्यूल
Bathinda Clash News
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਕਰਾਅ
PAK vs NAM
T-20 World Cup 2026: ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ...
Sidhu Moosewala Murder Case
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਕਾਬੂ
Maruti Suzuki
Maruti ਦੀ ਪਹਿਲੀ eSUV ਲਾਂਚ! ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਚਾਇਆ ਤਹਿਲਕਾ
Jagtar Singh Hawara Case
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Khanna News
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Rajya Sabha Elections 2026
ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ
Kila Raipur Games
1933 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ
mandi news
मंडी में सुरों की गूंज: शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या रही यादगार