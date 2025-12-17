ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ Recharge, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ? 20% ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਲਾਨ!

Trending Photos
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ Jio, Airtel ਅਤੇ Vi ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਮੌਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ 4G ਅਤੇ 5G ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਦੋਵਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਚਾਰਜ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਵਿਨਿਊ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਮੌਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਔਸਤ ਰੈਵਿਨਿਊ (ARPU) ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, 15 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਿਨਿਊ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 5G ਕਵਰੇਜ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਗੋਪਾਲ ਵਿੱਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਬੀ ਕੀਮਤ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ARPU ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਭਿਜੀਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮੌਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਰਿਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਔਸਤ ਉਪਭੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਵਧਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।