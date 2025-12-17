Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3043973
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshTechnology PHH

ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ Recharge, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ? 20% ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਲਾਨ!

ਜੇਕਰ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ Jio, Airtel ਅਤੇ Vi ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 17, 2025, 12:39 PM IST

Trending Photos

ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ Recharge, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ? 20% ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਲਾਨ!

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ Jio, Airtel ਅਤੇ Vi ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਮੌਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ 4G ਅਤੇ 5G ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਦੋਵਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਚਾਰਜ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਵਿਨਿਊ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਮੌਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਔਸਤ ਰੈਵਿਨਿਊ (ARPU) ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ 
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, 15 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਿਨਿਊ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 5G ਕਵਰੇਜ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਗੋਪਾਲ ਵਿੱਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਬੀ ਕੀਮਤ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ARPU ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਭਿਜੀਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਮੌਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਰਿਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਔਸਤ ਉਪਭੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਕੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਵਧਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।

TAGS

Mobile Recharge

Trending news

Rana Balachauria death news
ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Allahabad High Court
ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ High Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Shani Rashifal 2026
ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤਿਜੋਰੀ! 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਸੇਗਾ ਪੈਸਾ
Panchayat Samiti Elections Result
ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 20 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ
Punjab Zila Parishad Election Result Updates
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 20 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਜੇਤੂ
punjab zila parishad election result 2025
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਰਿਆ
Youtuber Payal Gaming MMS
Youtuber ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ 1.20 ਮਿੰਟ ਦਾ MMS ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ?
Himachal Weather
हिमाचल में 19–20 दिसंबर को बर्फबारी की संभावना, मंडी-बिलासपुर में घना कोहरा
Shiromani Akali Dal
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰਖ਼ਾਸਤ
Punjab Cold Wave Alert
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ; ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ