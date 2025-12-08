Advertisement
Google 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਰਚ ਕਰੋ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ! ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਆਵੇਗੀ ਘਰ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਰਾਤਾਂ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 08, 2025, 10:33 AM IST

ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ- ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਥਿਆਰ, ਬੰਬ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ
ਹਥਿਆਰ, ਬੰਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।

ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਖੋਜ - ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ POCSO ਐਕਟ ਅਤੇ IT ਐਕਟ 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ "ਦੁਰਘਟਨਾ ਖੋਜ" ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰਨਾ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ,  ਹਥਿਆਰਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਜਿਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਡੇਟਾ, ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।

