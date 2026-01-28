Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh

ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਐਪ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਈ ਅਪਡੇਟ; ਜਾਣੋ 5 ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ

New Aadhaar Mobile App Launched: ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਂ PVC ਕਾਰਡ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 28, 2026, 02:03 PM IST

New Aadhaar Mobile App Launched: ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਜ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

1. ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਂ PVC ਕਾਰਡ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ, ਹੋਟਲ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਛਾਣ, OTP ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 'ਤੇ OTP ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ OTP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

3. QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਨਵੀਂ ਐਪ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

4. ਇੱਕ ਐਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਧਾਰ

ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਮਲਟੀ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

5. ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਧਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਐਪ ਕਿਵੇਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੀਏ?

  • ਪਹਿਲਾਂ, ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ।
  • ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
  • ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪ ਵੇਖੋਗੇ।
  • ਆਧਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

QR ਤਸਦੀਕ, ਫੇਸ ਸਕੈਨ, ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਕਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਵੀ ਹੈ।

