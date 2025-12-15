ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਖਤਮ! ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਲਰ ਕਾਰ ₹3.25 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ

Vayve Eva: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ, ਵੇਵ ਈਵਾ, ₹3.25 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਛੱਤ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਈਵੀ ਬੈਟਰੀ ਰੈਂਟਲ ਪਲਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Trending Photos
Solar Car in India: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ, ਵੇਵੇ ਈਵਾ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ₹3.25 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ, ਸ਼ਹਿਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਈਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ - ਨੋਵਾ, ਸਟੈਲਾ ਅਤੇ ਵੇਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ-ਤਿਆਰ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਬੈਟਰੀ ਰੈਂਟਲ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਖਾਸ
Vayve Eva ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਰੈਂਟਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਰਤੋਂ: Nova- 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, Stella - 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, Vega - 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਬੈਟਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਰਚੇ: ₹2 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੋਲਰ ਰੂਫ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਂਜ
ਇਸ EV 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਛੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੇਂਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਰਾਈਵਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ
Vayve Eva ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਾਪ ਸਪੀਡ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਹਿੰਦਰਾ e2O ਅਤੇ ਰੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਈਵੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ LED DRL, ਗੋਲ ਹੈੱਡਲੈਂਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫਰੰਟ ਗ੍ਰਿਲ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਅੰਦਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ-ਸੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਯਾਤਰੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਦੋਹਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ
6-ਵੇਅ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ
ਮੈਨੁਅਲ ਏਸੀ ਕੰਟਰੋਲ
ਕੰਪੈਕਟ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ
ਫਿਕਸਡ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਛੱਤ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਏਅਰਬੈਗ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 3-ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਨੋਕੋਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵੇਵ ਈਵਾ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ, ਸੋਲਰ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬੈਟਰੀ ਰੈਂਟਲ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਈਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।