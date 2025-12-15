ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ; 5G, AI ਅਤੇ OTT ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਲਾਂਚ

JIO New Year Offers: ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ 2026 ਆਫਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੀਓ ਨੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ AI ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
JIO New Year Offers: ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ 2026 ਆਫਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਫਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਵੈਧਤਾ, ਅਸੀਮਤ 5G, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ OTT ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
₹3599 ਹੀਰੋ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ: ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ 2026 ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਜੀਓ ਨੇ ₹3599 ਹੀਰੋ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਮਤ 5G, 2.5 GB ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੇਟਾ, ਅਸੀਮਤ ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ, ਅਤੇ 100 SMS ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 18-ਮਹੀਨੇ ਦੇ Google Gemini Pro ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹35,100 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
₹500 ਸੁਪਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਸਿਕ ਪਲਾਨ: OTT ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਮੇਲ
Jio ਦਾ ₹500 ਸੁਪਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਸਿਕ ਪਲਾਨ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਮਤ 5G, 2 GB ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡੇਟਾ, ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ YouTube Premium, Jio Hotstar, Amazon Prime Video Mobile Edition, Sony Liv Zee5, ਅਤੇ 18-ਮਹੀਨੇ ਦੇ Google Gemini Pro ਪਲਾਨ ਸਮੇਤ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
₹103 ਫਲੈਕਸੀ ਪੈਕ: ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
₹103 ਫਲੈਕਸੀ ਪੈਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ Jio ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 5GB ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪੈਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ OTT ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।