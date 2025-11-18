ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ

X outage: ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ X ਪੇਜ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
X outage: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ X ਪੇਜ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਆਊਟੇਜ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ DownDetector ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। DownDetector ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਮ 5:15 ਵਜੇ (IST) ਤੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ 11,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੀਡ (47%), ਵੈੱਬਸਾਈਟ (30%), ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (23%) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।