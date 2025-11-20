ਸਿਰਫ਼ ₹499 ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ Branded ਬਲੂਟੁੱਥ ਸਪੀਕਰ, ਫੀਚਰਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। U&i ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 120W ਪਾਰਟੀ ਸਪੀਕਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!
Trending Photos
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ! ਟੈਕ ਬ੍ਰਾਂਡ U&i ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬਲੂਟੂਥ ਸਪੀਕਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਆਡੀਓ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਛੋਟੇ, ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ।
U&i ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਰਟੀ ਸਪੀਕਰ UiBS 2367 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬਲੂਟੂਥ ਸਪੀਕਰ UiBS-5166 Insight Series, UiBS-5175 Entry 66 ਅਤੇ UiBS-5175 Ignite Series ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਟਾਈਮ- ਹਰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹਨ।
UiBS-5166 Insight Series
20W ਆਉਟਪੁੱਟ ਅਤੇ 10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਘਰ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ V5.3, ਟਾਈਪ-ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ, TF/USB/Aux, ਅਤੇ FM ਰੇਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। UiBS-5166 ਇਨਸਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹649 ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ! ਤਕਨੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡ U&i ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬਲੂਟੁੱਥ ਸਪੀਕਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਛੋਟੇ, ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। U&i ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੀਕਰ, UiBS 2367, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬਲੂਟੁੱਥ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: UiBS-5166 ਇਨਸਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼, UiBS-5175 ਐਂਟਰੀ 66, ਅਤੇ UiBS-5175 ਇਗਨਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ।
UiBS 2367 ਪਾਰਟੀ ਸਪੀਕਰ
120W ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ 8-ਇੰਚ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, TWS ਫੰਕਸ਼ਨ, TF ਕਾਰਡ, USB ਅਤੇ Aux ਪੋਰਟ, FM ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ RGB LED ਲਾਈਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2 ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਰਿਮੋਟ ਅਤੇ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਇਸਨੂੰ ਇਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕਰਾਓਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ₹14,699 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਇਰਲੈੱਸ UHF ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ RGB LED ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ LED ਡਿਸਪਲੇਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਡ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
UiBS-5166 Insight Series
20W ਆਉਟਪੁੱਟ ਅਤੇ 10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਘਰ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ V5.3, ਟਾਈਪ-ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ, TF/USB/Aux, ਅਤੇ FM ਰੇਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। UiBS-5166 ਇਨਸਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹649 ਹੈ।
UiBS-5175 Ignite Series
10W ਆਉਟਪੁੱਟ, 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 10 ਮੀਟਰ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟਾ ਪਰ ਸ਼ਕਤਿਸ਼ਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਹੈ। Type-C ਚਾਰਜਿੰਗ, Bluetooth V5.3, TF/USB/Aux ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ RGB ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰੈਵਲ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। UiBS-5175 Ignite Series ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹499 ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰੈਸ਼ ਵਿਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਲਾਈਨਅੱਪ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡੀਓ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।