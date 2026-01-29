Advertisement
UIDAI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ Aadhaar ਐਪ, ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ

Aadhaar App Update: ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। UIDAI ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ, ਇਹ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 29, 2026, 11:30 AM IST

UIDAI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ Aadhaar ਐਪ, ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ

New Aadhaar App: ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਐਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਐਪ
ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਐਪ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਦਿਖਾਉਣ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦਾ
ਨਵੀਂ ਐਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ UIDAI ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ UIDAI ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ
MeitY ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮਦਦਗਾਰ
ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਹੋਟਲ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਲਈ QR ਕੋਡ ਅਧਾਰਤ ਔਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ
- ਸਿਨੇਮਾ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ
- ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ
-ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਜਾਂਚ
-ਵਿਕਲਪਿਕ ਚਿਹਰਾ ਤਸਦੀਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਵੀਂ ਐਪ
ਐਪ ਕਈ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ
-ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਾਕ/ਅਨਲਾਕ
-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼
-QR-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ

'ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ - ਇੱਕ ਐਪ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ
ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ - ਇੱਕ ਐਪ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਦਮ
ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

