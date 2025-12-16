ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ₹61 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ₹25,000 ਦਾ ਫ਼ੋਨ Insurance, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਰਵਿਸ

Vi Insurance Plan: ਸਿਰਫ਼ ₹61 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ₹25,000 ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ (Vi) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੇਟਾ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 61 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 201 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 251 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Vi ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਬੀਮਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Vi ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੀਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 365 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ 4G ਡੇਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਬੇਸ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Vi ਦੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਪੈਕ ਹਨ।
Vi ਦਾ 201 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ
Vi ਦਾ 201 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ 10GB 4G ਡਾਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਗੁਆਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 180 ਦਿਨਾਂ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Vi ਦਾ 251 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ
Vi ਦਾ 251 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਲਗਭਗ 201 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 10GB 4G ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ਼ੋਨ ਗੁਆਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 365 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Vi ਦਾ 61 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ
Vi ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪੈਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 61. ਇਹ ਪਲਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 2GB ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਚਾਰਜ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰੀਚਾਰਜ ਪੈਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੀਮਾ ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ।
ਨੋਟ:
ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ABHICL ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਬੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।