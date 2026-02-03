ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ World Cup 2026...ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪਲਾਨ

Vodafone Idea ਨੇ ₹44 ਦਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਡਾਟਾ ਵਾਊਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ OTT ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, Vi ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Trending Photos
ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹44 ਦਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਡਾਟਾ ਵਾਊਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਬਲਕਿ OTT ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਲਾਨ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, Vi ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਲਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1-ਦਿਨ ਦੀ ਵੈਲਿਡੀਟੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ
ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਡੀਟੀ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ₹44 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Vi ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1GB ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਵਾਊਚਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ JioHotstar ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ
ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦਾ OTT ਲਾਭ ਹੈ। ₹44 ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾਲ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ JioHotstar ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੋਅ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ICC T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 'ਦ 50' ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਕਈ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਅਤੇ OTT ਵੈਲਿਡੀਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ 1GB ਡੇਟਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਲਾਭ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, OTT ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। JioHotstar ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਭ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਿੰਗ ਜਾਂ SMS ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੈਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਵਾਊਚਰ ਹੈ।
ਪਲਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ₹44 ਪਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰੇਗੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ Vi ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ OTT ਪਲਾਨ ਉਪਲਬਧ
ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਕਈ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਵਾਊਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ JioHotstar ਮੋਬਾਈਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।