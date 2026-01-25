Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshTechnology PHH

iPhone ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਕ… ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼, 90% ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 25, 2026, 11:17 AM IST

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਛੇਕ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੱਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਰਾਜ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੱਤ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਹੈ।

ਇਹ ਛੇਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਹੈ

ਆਈਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਹੈ। ਇਹ ਛੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਬਲੌਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਆਡੀਓ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਡੀਓ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਕਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਡੀਓ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ, ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ, ਸਕੂਲ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ, ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਜੋ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖਰੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਛੇਕ ਧੂੜ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਕਵਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਵਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਮਾੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਛੇਕ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕਵਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਐਪ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਕ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

