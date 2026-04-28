WhatsApp ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਐਪ, ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ

WhatsApp: 8 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਐਂਡਰਾਇਡ 6.0 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ WhatsApp ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ।
WhatsApp Support End: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ WhatsApp ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। Meta ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ WhatsApp 8 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ Android ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 6.0 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ WhatsApp?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਂਡਰਾਇਡ 5.0 ਅਤੇ 5.1 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਲਈ WhatsApp ਸਮਰਥਨ 8 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:
-ਫ਼ੋਨ ਦੀ Setting ਖੋਲ੍ਹੋ
-About Phone ਜਾਂ System ਭਾਗ 'ਤੇ ਜਾਓ
-Software Information ਜਾਂ System Update 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ
-ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਵਰਜਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 6.0 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
WhatsApp ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 5.0 ਜਾਂ 5.1 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਇਸ ਲਈ:
-WhatsApp ਖੋਲ੍ਹੋ
-Settings'ਤੇ ਜਾਓ
-Chats ਸੈਕਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੋ
-Chat Backup ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ
-Back Up Now 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ
ਇਸ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ
ਮੈਟਾ ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਪ-ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।