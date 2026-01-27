Advertisement
WhatsApp ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ Free! ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸੱਚ

WhatsApp Update News: WhatsApp ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਮੁਕਤ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੈਟ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 27, 2026, 02:01 PM IST

WhatsApp New Update: ਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ WhatsApp ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ WhatsApp ਦੇ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਚੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

WhatsApp ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗਾ।

ਕੀ WhatsApp ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਿਆਏਗਾ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਗਾਹਕੀ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ WhatsApp ਦੇ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ 2.26.3.9 ਦੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੁਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਮੇਂ WhatsApp ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ WhatsApp ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਕਸਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

