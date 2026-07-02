WhatsApp ਦੇ ਨਵੇਂ Username ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰੇਕ! ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Meta ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

राज्य चुनें
WhatsApp Username Feature: ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਬਹੁ-ਉਡੀਕਯੋਗ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਘੁਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ।
Meta ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮੈਟਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ WhatsApp ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿਣਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।