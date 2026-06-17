ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ; ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਪ?

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Telegram CEO net worth News: ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਹਨ। ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਦਾ ਜਨਮ 1984 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਵਕੋਂਟਾਕਟੇ’ (VK) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਰੂਸ ਦਾ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਰੋਵ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਰੀਬ 40 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਫੋਰਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀ ਲਗਭਗ 6.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਕਰੀਬ 13.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਰੋਵ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਰਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਕੋਲ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।