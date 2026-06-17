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ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ; ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਪ?

Telegram CEO net worth News: ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 17, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:24 PM IST
ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ; ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਪ?

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ; ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਪ?
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