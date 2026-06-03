ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ Unite8 Sports ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ

Zee Unite8 Sports News: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ZEEL) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
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Zee Unite8 Sports News: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ZEEL) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੰਸਥਾ, ਫੀਫਾ ਨਾਲ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ, ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ 1, ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ 1 ਐਚਡੀ, ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ 2, ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ 2 ਐਚਡੀ, ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ, ਟਾਟਾ ਪਲੇ, ਏਅਰਟੈੱਲ, ਸਨ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਸੀਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਲੋਬਲ, ਫਾਸਟਵੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਫਾਈਬਰਨੈੱਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੇਰਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰਸ ਕੇਬਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਥਮੀਜ਼ਾਗਾ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਵੀ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ, ਯੂਸੀਐਨ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਟੇਕ ਵਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈ ਕੇਬਲ, ਕਾਲ ਕੇਬਲ, ਡਿਜੀਆਨਾ, ਭੀਮਾਵਰਮ ਅਤੇ ਐਕਸੋਮ ਸਮੇਤ 500+ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਕਬੱਡੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵੇਸ਼ ਜਨਾਵਲੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਫਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।"
ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਹਿਜ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਫਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।" ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ 11 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।