Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3236405
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshTechnology PHH

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ Unite8 Sports ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ

Zee Unite8 Sports News: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ZEEL) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 09:43 AM IST

Trending Photos

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ Unite8 Sports ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ

Zee Unite8 Sports News: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ZEEL) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੰਸਥਾ, ਫੀਫਾ ਨਾਲ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ, ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ 1, ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ 1 ਐਚਡੀ, ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ 2, ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ 2 ਐਚਡੀ, ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ, ਟਾਟਾ ਪਲੇ, ਏਅਰਟੈੱਲ, ਸਨ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਸੀਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਲੋਬਲ, ਫਾਸਟਵੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਫਾਈਬਰਨੈੱਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੇਰਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰਸ ਕੇਬਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਥਮੀਜ਼ਾਗਾ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਵੀ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ, ਯੂਸੀਐਨ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਟੇਕ ਵਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈ ਕੇਬਲ, ਕਾਲ ਕੇਬਲ, ਡਿਜੀਆਨਾ, ਭੀਮਾਵਰਮ ਅਤੇ ਐਕਸੋਮ ਸਮੇਤ 500+ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਕਬੱਡੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵੇਸ਼ ਜਨਾਵਲੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਫਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਹਿਜ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਫਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।" ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ 11 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

 

TAGS

Zee Unite8 SportsUnite8 Sports channel launchZee sports channel

Trending news

Zee Unite8 Sports
ਜ਼ੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ Unite8 Sports ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ
India Tour of New Zealand 2026
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
Zirakpur Robbery
ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ
kotkapura news
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ: ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਜੂਨ 2026
faridkot news
ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ
patiala news
18000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
Gurdaspur News
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਲਈ
Punjab Arhtiya Association news
ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ