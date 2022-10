HC ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈੱਕ ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ (FIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਫ਼ੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Satyamev Jayate

Big slap on @ArvindKejriwal Face. Punjab High court Quashed FIR against Me & @DrKumarVishwas ji

— Tajinder Pal Singh Bagga (@TajinderBagga) October 12, 2022