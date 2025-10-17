Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਟਕਰਾਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਆਹਮੋਂ-ਸਾਹਮਣੇ

Gurdaspur News: ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 04:13 PM IST

Gurdaspur News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਰਾਜੂ ਬੇਲਾ, ਕਿਸ਼ਨਪੂਰ ਅਤੇ ਪਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਮੀਨ ਪਿੰਡ ਰਾਜੂ ਬੇਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਖੇਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੇਤ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤੀ ਯੋਗਤਾ ਆਵੇਗੀ।

