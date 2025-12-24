ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੁਆਹ

Abohar News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊ ਸੂਰਜ ਨਗਰੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ–2 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਚੁੱਘ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ।
Abohar News: ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਨਿਊ ਸੂਰਜ ਨਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਬੋਹਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊ ਸੂਰਜ ਨਗਰੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ–2 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਚੁੱਘ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਧੂੰ-ਧੂੰ ਕਰਕੇ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ।
ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਨੀਚਰ, ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਕਨੀ ਤੇ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤਿੰਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।